मोदी की कनाडा यात्रा: 30,000 भारतीय करेंगे स्वागत, बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होगा

मोदी की यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित है। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) को अंतिम रूप देने के करीब हैं।

इस समझौते पर बातचीत के पांच दौर पूरे हो चुके हैं और जल्द ही कुछ और बैठकें भी होनी हैं।

यह 2015 के बाद मोदी का पहला कनाडा दौरा है। इस यात्रा का उद्देश्य कनाडा के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना है, जिसके प्रधानमंत्री भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं।