मोदी की कनाडा यात्रा: 30,000 भारतीय करेंगे स्वागत, बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 दिसंबर, 2026 को कनाडा के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण टोरंटो में होने वाला एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होगा, जहां करीब 30,000 भारतीय-कनाडाई नागरिक उनसे मिलेंगे। इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है।
मियामी में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले, मोदी ओटावा और टोरंटो में भी रुकेंगे। ओटावा में वे मार्क कार्नी और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात करेंगे, वहीं टोरंटो में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
भारत और कनाडा CEPA समझौते को अंतिम रूप देने के करीब
मोदी की यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित है। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) को अंतिम रूप देने के करीब हैं।
इस समझौते पर बातचीत के पांच दौर पूरे हो चुके हैं और जल्द ही कुछ और बैठकें भी होनी हैं।
यह 2015 के बाद मोदी का पहला कनाडा दौरा है। इस यात्रा का उद्देश्य कनाडा के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना है, जिसके प्रधानमंत्री भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं।