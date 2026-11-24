छात्रों ने इस टेक्नोलॉजी से निजता और इस बात को लेकर चिंता जताई है कि कहीं यह उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को गलत तरीके से प्रभावित न करे।

विश्वविद्यालय ने इस पर जवाब दिया है कि कैमरे छात्रों के 'हेड-रेज़िंग रेट' को ट्रैक नहीं करेंगे और बिना सही इजाजत के किसी भी बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा नहीं किया जाएगा।

नानजिंग अकेली नहीं है, चीन की और भी कई विश्वविद्यलाय और यहां तक कि विदेश के स्कूल भी ऐसे ही सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। इनमें केंटकी विश्वविद्यालय और नॉर्थ कैरोलिना के कुछ स्कूल भी शामिल हैं।