जापान: माउंट फूजी के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप, 22 घायल
जापान में माउंट फूजी के पास रविवार, 8 नवंबर को एक तेज भूकंप आया। इसमें कम से कम 22 लोग घायल हो गए और कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।
इसका केंद्र शिजुओका प्रीफेक्चर में लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था।
जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे दोनों ने इस भूकंप पर नजर रखी और इसकी तीव्रता 5.7 बताई जा रही है।
आइची को सबसे ज्यादा नुकसान, शिंकान्सेन की गति धीमी हुई
आइची, शिजुओका, यामानाशी, गिफु, क्योटो और नारा के लोगों ने इस भूकंप के झटके महसूस किए। आइची को इसका सबसे ज़्यादा असर झेलना पड़ा, जहाँ दुकानों की खिड़कियाँ टूट गईं और सामान शेल्फ से नीचे गिर गया। शिंकान्सेन जैसी ट्रेनों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए धीमा कर दिया गया था।
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने आफ्टरशॉक्स की चेतावनी दी
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से कहा कि वे आफ्टरशॉक्स या भूस्खलन के प्रति सतर्क रहें, खासकर अगर जल्द ही बारिश होती है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार के भूकंप के बाद नानकाई ट्रफ में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं देखा गया है।