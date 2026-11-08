जापान: माउंट फूजी के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप, 22 घायल

जापान में माउंट फूजी के पास रविवार, 8 नवंबर को एक तेज भूकंप आया। इसमें कम से कम 22 लोग घायल हो गए और कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।

इसका केंद्र शिजुओका प्रीफेक्चर में लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था।

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे दोनों ने इस भूकंप पर नजर रखी और इसकी तीव्रता 5.7 बताई जा रही है।