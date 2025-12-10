मोरक्को के फेस शहर में 2 इमारत ढहने से 19 की मौत

मोरक्को में 2 इमारत ढही, 19 लोगों की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Dec 10, 202504:26 pm

क्या है खबर?

उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के ऐतिहासिक फेस शहर में बुधवार को 2 इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें दबकर 19 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अल-मुस्तकबल इलाके में हुआ है। जो इमारतें ढही हैं, उनमें 8 परिवार रहते थे और ये 4 मंजिल की बनी थी। हादसे में 16 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को फेस स्थित विश्वविद्यालय अस्पताल केंद्र ले जाया गया है। पुलिस और नागरिक सुरक्षा सेवाएं घटनास्थल पर लोगों की मदद कर रही हैं।