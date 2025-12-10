LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / मोरक्को में 2 इमारत ढही, 19 लोगों की दबकर मौत
मोरक्को में 2 इमारत ढही, 19 लोगों की दबकर मौत
मोरक्को के फेस शहर में 2 इमारत ढहने से 19 की मौत

मोरक्को में 2 इमारत ढही, 19 लोगों की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र
Dec 10, 2025
04:26 pm
क्या है खबर?

उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के ऐतिहासिक फेस शहर में बुधवार को 2 इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें दबकर 19 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अल-मुस्तकबल इलाके में हुआ है। जो इमारतें ढही हैं, उनमें 8 परिवार रहते थे और ये 4 मंजिल की बनी थी। हादसे में 16 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को फेस स्थित विश्वविद्यालय अस्पताल केंद्र ले जाया गया है। पुलिस और नागरिक सुरक्षा सेवाएं घटनास्थल पर लोगों की मदद कर रही हैं।

हादसा

पिछले साल भी हुआ था ऐसा हादसा

पिछले साल फरवरी में फेस में एक घर के ढहने से 5 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2016 में, एक सप्ताह के भीतर दो घातक इमारत ढही थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 2023 में सरकार ने मराकेश और आसपास के क्षेत्रों में 12,000 से अधिक इमारतों को असुरक्षित बताया था, जो उसी वर्ष आए भीषण भूकंपों से कमजोर हुई थीं। सितंबर में, मोरक्को में बिगड़ती जीवन स्थितियों और गरीबी के कारण विरोध प्रदर्शन हुए थे।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement