ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 मांगें, स्पीकर बोले- बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार

इस हफ्ते तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान की सेना ने बहरीन में अमेरिका के एक रडार ठिकाने पर ड्रोन हमले का दावा किया। इसी दौरान, दुनिया के लिए कच्चे तेल की आवाजाही का अहम रास्ता माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य में कई तेल टैंकरों पर हमला हुआ।

बताया जा रहा है कि इन पर माइन से हमला किया गया, जिससे सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोनों देश अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान का कहना है कि वह हमेशा "न जंग, न शांति" वाली स्थिति में नहीं रह सकता। आगे क्या कदम उठाना है, यह फैसला उसकी सेना करेगी।