'अज्ञात बंदूकधारियों' का डर, पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को सुरक्षित ठिकानों में भेजा

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा कारणों के चलते सईद ने लश्कर सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलना बंद कर दिया है। वह अब केवल ऑडियो संदेशों के माध्यम से बात कर रहा है।

उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है।

वहीं, मसूद भी अपने सदस्यों के साथ सीधे संपर्क से बच रहा है। वह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के संपर्क में है, जिनमें उसके कुछ शीर्ष कमांडर शामिल हैं।