यूक्रेन पर युद्ध की दोहरी मार, हर घंटे हो रहा 432 करोड़ रुपये का घाटा

इस साल युद्ध के कारण यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को अकेले 10 अरब डॉलर (करीब 960 अरब रुपये) का भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, काला सागर के बंदरगाह भी बंद पड़े हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं।

यूक्रेन एक बड़े बजटीय घाटे को भरने की कोशिश में लगा है। खर्चों में कटौती और देश के भीतर ही अतिरिक्त संसाधन जुटाकर इस घाटे को 27 अरब डॉलर से घटाकर 20 अरब डॉलर तक तो ले आया गया है, लेकिन देश को पटरी पर लाने के लिए उसे अभी भी तेजी से कर्ज और मजबूत साझेदारों की दरकार है।

यह सब तब हो रहा है जब यूक्रेन की सरकार अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथ ही, भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित अपने सहयोगी देशों को भरोसा दिलाने में भी जुटी है।