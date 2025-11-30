LOADING...
अमेरिका: कैलिफोर्निया में जन्मदिन पार्टी के दौरान गोलीबारी, 4 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
कैलिफोर्निया में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान गोलीबारी में कई लोग घायल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका: कैलिफोर्निया में जन्मदिन पार्टी के दौरान गोलीबारी, 4 की मौत और 10 से ज्यादा घायल

लेखन आबिद खान
Nov 30, 2025
11:08 am
क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अज्ञात हमलावर ने कई लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद हमलावर घटनास्थल से भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर भारी पुलिसबल तैनात हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है।

घटना

जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी

ये घटना स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में थॉर्नटन रोड के पास ल्यूसिल एवेन्यू में हुई। यहां एक जन्मदिन पार्टी के लिए कई बच्चों समेत कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। पार्टी शुरू होने से पहले ही एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है और हमलावर की तलाश जारी है। घायलों में ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस तैनात

पुलिस

पुलिस ने कहा- अधिक जानकारी जुटाई जा रही

सोशल मीडिया पर सैन जोकिन पुलिस कार्यालय ने कहा, 'पुलिस स्टॉकटन में ल्यूसिल एवेन्यू के 1900 ब्लॉक में हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। कई पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अभी भी सक्रिय घटनास्थल है और पुलिसकर्मी अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसी ही जानकारी सत्यापित होगी, वैसे ही इसे जारी कर अपडेट दिया जाएगा।' पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की है।

बयान

स्टॉकटन के उपमेयर बोले- घटना से दुखी और गुस्से में हूं

स्टॉकटन के उप मेयर जेसन ली ने बताया, 'आज मेरा दिल इतना भारी है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। स्टॉकटन के उप मेयर के तौर पर और इस इलाके में पले-बढ़े होने के नाते, मैं एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी में हुई गोलीबारी के बारे में जानकर बहुत दुखी और गुस्से में हूं। आइसक्रीम की दुकान कभी भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, जहां परिवारों को अपनी जान का डर हो। मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं।'

चश्मदीद

लोग बोले- ऐसा लगा जैसे पटाखे फूट रहे

मीडिया से बात करते हुए एक स्थानीय शख्स ने कहा, "मैं मीटिंग से निकल रहा था, तभी मैंने गोलियों की आवाज सुनी। क्या किसी को पता है कि इसमें कोई सफेद रंग की SUV शामिल थी?' एक अन्य ने बताया कि उसने सभी पुलिस कारों को हैमर लेन पर पश्चिम की ओर जाते देखा। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, "हमारे परिवार के साथ एक बच्चे का जन्मदिन था, हमने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन हमें लगा कि यह आतिशबाजी है।"

