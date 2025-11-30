अमेरिका: कैलिफोर्निया में जन्मदिन पार्टी के दौरान गोलीबारी, 4 की मौत और 10 से ज्यादा घायल

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अज्ञात हमलावर ने कई लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद हमलावर घटनास्थल से भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर भारी पुलिसबल तैनात हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है।

घटना जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी ये घटना स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में थॉर्नटन रोड के पास ल्यूसिल एवेन्यू में हुई। यहां एक जन्मदिन पार्टी के लिए कई बच्चों समेत कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। पार्टी शुरू होने से पहले ही एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है और हमलावर की तलाश जारी है। घायलों में ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस तैनात HOLY CRAP! A birthday party in California just turned into a HORRIBLE TRAGEDY:



As of right now, one child has passed and at least 14 others have been injured after gunfire erupted at Dairy Queen in Stockton, CA.



This is devastating. pic.twitter.com/9PXdIVlnmz — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 30, 2025

पुलिस पुलिस ने कहा- अधिक जानकारी जुटाई जा रही सोशल मीडिया पर सैन जोकिन पुलिस कार्यालय ने कहा, 'पुलिस स्टॉकटन में ल्यूसिल एवेन्यू के 1900 ब्लॉक में हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। कई पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अभी भी सक्रिय घटनास्थल है और पुलिसकर्मी अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसी ही जानकारी सत्यापित होगी, वैसे ही इसे जारी कर अपडेट दिया जाएगा।' पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की है।

बयान स्टॉकटन के उपमेयर बोले- घटना से दुखी और गुस्से में हूं स्टॉकटन के उप मेयर जेसन ली ने बताया, 'आज मेरा दिल इतना भारी है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। स्टॉकटन के उप मेयर के तौर पर और इस इलाके में पले-बढ़े होने के नाते, मैं एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी में हुई गोलीबारी के बारे में जानकर बहुत दुखी और गुस्से में हूं। आइसक्रीम की दुकान कभी भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, जहां परिवारों को अपनी जान का डर हो। मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं।'