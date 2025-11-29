फिनलैंड अगले साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपना दूतावास करेगा बंद, जानिए कारण

फिनलैंड सरकार ने पाकिस्तान , अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने वाणिज्यिक दूतावासों को बंद करने का फैसला किया है। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने साल 2026 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावासों का संचालन बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पीछे इन देशों की राजनीतिक स्थिति में बदलाव और फिनलैंड के साथ उनके सीमित आर्थिक संबंध प्रमुख कारण रहे हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान विदेश मंत्रालय ने क्या जारी किया बयान? फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'विदेश मंत्रालय ने 2026 में इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में फिनलैंड के दूतावासों को बंद करने का फैसला किया है। दूतावासों को परिचालन और रणनीतिक कारणों से बंद किया जाएगा, जो देशों की राजनीतिक स्थिति में बदलाव और फिनलैंड के साथ उनके सीमित वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों से जुड़े हैं।" फिनलैंड सरकार का यह फैसला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

बयान फिनलैंड का अपने मिशनों में सुधार का लक्ष्य फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन ने कहा, "हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए फिनलैंड के विदेश मिशनों के नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से विकसित करेंगे। हमारा परिचालन परिवेश तेजी से बदल रहा है। किए जाने वाले बदलाव हमें एक मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी फिनलैंड बनाने और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार फिनलैंड के बाहरी संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। यह फैसला भी सरकार की इसी सोच का नतीजा है।"

