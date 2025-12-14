ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बोंडी बीच पर भीषण गोलीबारी, कम से कम 10 की मौत

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच पर सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि स्थिति अभी भी विकासशील है और वे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का आग्रह किया है।

कार्यक्रम यहूदियों के आयोजन के दौरान हुई गोलीबारी बताया जा रहा है कि बीच पर यहूदी समुदाय के 2,000 से ज्यादा लोग हनुक्का पर्व मनाने के लिए जुटे थे। तभी 2 लोगों ने भीड़ पर गोलीबारी कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी तक 10 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को गोली मार दी है और दूसरे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या ये आतंकवादी या यहूदी विरोधी घटना थी।

ट्विटर पोस्ट सिडनी के बोंदी बीच पर गोलीबारी #BREAKING: Several people were shot at a Hanukkah event in Sydney. Eyewitnesses say two men dressed in black opened fire on the crowd. Many people were injured, and some are reported missing. The incident occurred near Bondi Beach. Police are urging people to avoid the area and… pic.twitter.com/vx58KyeRDJ — OSINT Spectator (@osint1117) December 14, 2025

घटना बीच पर अफरा-तफरी का माहौल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग बीच पर गोलियों की आवाज और पुलिस सायरन के बीच भागते दिखाई दे रहे हैं। द गार्जियन ने बताया कि उसके पत्रकारों द्वारा देखे गए वीडियो में काले कपड़े पहने 2 लोग बीच पर एक पुल के पास गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है और लोग चीखते-चिल्लाते इधर-उधर भाग रहे हैं।

पुलिस घटना के बारे में पुलिस ने क्या बताया? न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि वे लोकप्रिय बीच इलाके में एक विकासशील घटना से निपट रहे हैं। पुलिस ने कहा, 'घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जैसे ही अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, उसे जारी किया जाएगा।' वहीं, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के प्रवक्ता ने कहा, "हम आसपास के लोगों से न्यू साउथ वेल्स पुलिस की सलाह का पालन करने का आग्रह करते हैं।"