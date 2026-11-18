अलास्का में डेमोक्रेट पेल्टोला ने पलटी बाजी, रिपब्लिकन गढ़ में रचा इतिहास
अमेरिका के अलास्का से एक बड़ी खबर सामने आई है। डेमोक्रेट पार्टी की पूर्व प्रतिनिधि मैरी पेल्टोला ने एक कड़े मुकाबले वाले सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन सीनेटर डैन एस. सुलिवन को हरा दिया है।
इस जीत के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। पेल्टोला को यह कामयाबी अलास्का के रैंक-चॉइस सिस्टम के तहत पहले पसंद के वोटों से मिली है।
इस जीत के लिए उन्हें किसी अतिरिक्त दौर की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि 2024 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस राज्य में 13 प्रतिशत अधिक वोटों से जीत हासिल की थी।
पेल्टोला ने अलास्का के ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया
पेल्टोला के चुनाव अभियान का मुख्य फोकस महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और सैल्मन मछलियों का संकट जैस रोजमर्रा की चिंताओं पर था। यह चुनाव ड्रामे से भरा भी रहा।
ग्रामीण अलास्का के लोगों ने इन मुद्दों से खुद को बहुत जुड़ा हुआ महसूस किया। कुछ लोगों ने उनकी टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने मौजूदा सीनेटर के वोट बांटने के लिए एक और उम्मीदवार डैन जे सुलिवन को मैदान में उतारा था।
ट्रंप प्रशासन ने चुनाव नतीजों को प्रमाणित करने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया था, लेकिन एक जज ने उसे खारिज कर दिया।
हालांकि, न्याय विभाग इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। यह जीत पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन माने जाने वाले अलास्का के लिए एक बड़ा बदलाव है और इसका असर भविष्य के चुनावों पर भी दिख सकता है।