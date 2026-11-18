पेल्टोला के चुनाव अभियान का मुख्य फोकस महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और सैल्मन मछलियों का संकट जैस रोजमर्रा की चिंताओं पर था। यह चुनाव ड्रामे से भरा भी रहा।

ग्रामीण अलास्का के लोगों ने इन मुद्दों से खुद को बहुत जुड़ा हुआ महसूस किया। कुछ लोगों ने उनकी टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने मौजूदा सीनेटर के वोट बांटने के लिए एक और उम्मीदवार डैन जे सुलिवन को मैदान में उतारा था।

ट्रंप प्रशासन ने चुनाव नतीजों को प्रमाणित करने से रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया था, लेकिन एक जज ने उसे खारिज कर दिया।

हालांकि, न्याय विभाग इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। यह जीत पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन माने जाने वाले अलास्का के लिए एक बड़ा बदलाव है और इसका असर भविष्य के चुनावों पर भी दिख सकता है।