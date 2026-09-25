कनाडा अमेरिका के सैन्य खतरे की कर रहा है तैयारी, हो सकता है खतरा
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुलासा किया कि उनकी सरकार ने अमेरिका के सैन्य हमले की दूर-दराज की संभावना पर भी विचार किया है।
उन्होंने इसे 'एक्सट्रीम टेल रिस्क' बताया है, जिसके होने का खतरा भले ही मामूली हो, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देना जरूरी है।
यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कनाडा और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसकी वजह व्यापार, टैरिफ और अमेरिका का अपने उत्तरी पड़ोसी (कनाडा) के प्रति रवैया था।
कनाडा ने रक्षा खर्च को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा
इन चिंताओं के बावजूद, कार्नी का कहना है कि वह अमेरिका के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "हम तभी सबसे अच्छे होते हैं जब हम सच्चे साझेदार हों, जो एक-दूसरे की परंपराओं और संप्रभुता का सम्मान करते हैं।"
इसी बीच, कनाडा ने 2030 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसमें खासकर आर्कटिक क्षेत्र और अपने समुद्री तटों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कार्नी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर व्यापार अभी भी टैरिफ-मुक्त है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों के संबंध और भी बेहतर होंगे।