कनाडा अमेरिका के सैन्य खतरे की कर रहा है तैयारी, हो सकता है खतरा

इन चिंताओं के बावजूद, कार्नी का कहना है कि वह अमेरिका के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "हम तभी सबसे अच्छे होते हैं जब हम सच्चे साझेदार हों, जो एक-दूसरे की परंपराओं और संप्रभुता का सम्मान करते हैं।"

इसी बीच, कनाडा ने 2030 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसमें खासकर आर्कटिक क्षेत्र और अपने समुद्री तटों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कार्नी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर व्यापार अभी भी टैरिफ-मुक्त है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों के संबंध और भी बेहतर होंगे।