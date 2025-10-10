यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट, इमारतों में आग लगी

LOADING...
यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट (तस्वीर: एक्स/@andrii_sybiha)

Oct 10, 2025
12:46 pm
यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की वायुसेना ने शुक्रवार तड़के हवाई हमलों से पस्त कर दिया, जिसके पूरी राजधानी अंधेरे में डूब गई। रूसी सेना ने न सिर्फ कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बिजली और पानी की आपूर्ति भी हमलों से बाधित कर दी। कई इमारतों में आग भी लगी है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि हमले में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किया गया हमला

मेयर विटाली ने बताया कि ने शहर से होकर बहने वाली नीपर नदी के पूर्वी तट पर स्थित जिलों में हमले के बाद बिजली कटौती और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि राजधानी में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले और ड्रोन हमले हुए हैं। सेना ने बड़े पैमाने पर हमले की संभावना को देखते हुए लोगों से आश्रय स्थलों में रहने का आग्रह किया है। कई हिस्सों में ड्रोन के टुकड़े गिरे हैं।

रूस ने हमला बढ़ाया

मास्को ने हाल में यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं और रेल प्रणालियों पर हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, जो पिछली सर्दियों में युद्ध अभियानों की याद दिलाते हैं। उस समय भी लोगों को ठंडे तापमान में बिजली उपकरणों के बिना रहना पड़ा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि मास्को यूक्रेनी गैस अवसंरचना पर दबाव डालने के बाद ऊर्जा सुविधाओं और रेलवे को बाधित करके अराजकता पैदा करने और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है।

यूक्रेन में हमलों के बाद ब्लैकआउट

बरसी पर किया बड़ा हमला

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने एक्स पर लिखा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह हमला 10 अक्टूबर को किया है, जो 2022 में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर पहले बड़े हमले की बरसी है। उन्होंने रूसी आतंकवादियों ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे, खासकर ऊर्जा क्षेत्र पर हमला किया, रूस की हालत हमास से भी बदतर है। उन्होंने सभी साझेदारों से इसका कड़ा जवाब देने का आग्रह किया है।