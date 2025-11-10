डोनाल्ड ट्रंप ने हर अमेरिकी नागरिक को करीब 1.8 लाख रुपये देने का किया ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के रास्ते पर हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह जल्द ही प्रत्येक अमेरिकी नागरिकों को पैसे बांटेंगे। उन्होंने यह घोषणा सोशल मीडिया पर की। उन्होंने बताया कि टैरिफ से जुटाई गई रकम से लोगों को धनराशि दी जाएगी। यह केवल छोटे अमेरिकी नागरिकों को मिलेगी न कि अमीरों को। हालांकि, भुगतान कब शुरू होगा और कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने टैरिफ का विरोध करने वालों को मूर्ख बताया।

ऐलान ट्रंप ने क्या ऐलान किया? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं वे मूर्ख हैं! अब हम दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश हैं, लगभग कोई मुद्रास्फीति नहीं है, और रिकॉर्ड शेयर बाजार मूल्य है। हम खरबों डॉलर ले रहे हैं और जल्द ही अपने विशाल ऋण 37 खरब डॉलर का भुगतान करना शुरू कर देंगे।' ट्रंप ने लिखा कि उनके कार्यकाल में शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

भुगतान लोगों को भी दिया जाएगा हिस्सा ट्रंप ने आगे लिखा कि अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है और सभी जगह संयंत्र और कारखाने बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2000 डॉलर यानी करीब 1.8 लाख रुपये का लाभांश का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, इसमें उच्च आय वाले लोग शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने यह घोषणा मार-ए-लागो में एक भव्य डिनर पार्टी में भाग लेने के एक दिन बाद की, जबकि अमेरिका में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन जारी है।