स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन हादसे के बाद सियासी बवाल, सांचेज-पुएंते के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े

धुर-दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी से जुड़े इस प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और फ्लेयर्स फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

राष्ट्रीय चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक नेता इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। वॉक्स पार्टी ने सरकार की आलोचना की, तो वहीं विपक्ष ने घटना की पूरी जांच कराने की मांग की है।

मंत्री पुएंते ने रेनफे ट्रेन को आगे बढ़ने देने के निर्देश को 'समझ से बाहर' बताया और ड्राइवरों का बचाव भी किया।

इसी साल इससे पहले भी ऐसी ही एक और दर्दनाक घटना हुई थी। इस ताजा हादसे ने स्पेन की रेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।