स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन हादसे के बाद सियासी बवाल, सांचेज-पुएंते के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े

स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन हादसे के बाद सियासी बवाल, सांचेज-पुएंते के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े
स्पेन के सेंट्रल प्रांत टोलेडो में हुए दर्दनाक हाई स्पीड ट्रेन हादसे में 68 लोगों की जान जाने के बाद मैड्रिड में परिवहन मंत्रालय के बाहर करीब 1,500 लोग इकट्ठा हुए और विरोध-प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते से इस्तीफे की मांग की है। वे इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं।
यह दुर्घटना तब हुई जब रेनफे ट्रेन को गलती से स्टॉप सिग्नल पार करने का निर्देश दे दिया गया और वह खड़ी इरियॉ ट्रेन से जा टकराई।
वॉक्स पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प
धुर-दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी से जुड़े इस प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और फ्लेयर्स फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।
राष्ट्रीय चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक नेता इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। वॉक्स पार्टी ने सरकार की आलोचना की, तो वहीं विपक्ष ने घटना की पूरी जांच कराने की मांग की है।
मंत्री पुएंते ने रेनफे ट्रेन को आगे बढ़ने देने के निर्देश को 'समझ से बाहर' बताया और ड्राइवरों का बचाव भी किया।
इसी साल इससे पहले भी ऐसी ही एक और दर्दनाक घटना हुई थी। इस ताजा हादसे ने स्पेन की रेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।