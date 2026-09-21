महिला ने ChatGPT को बनाया अपना वकील, कंपनी से लिया हर्जाना

कोल ने अपने सभी दस्तावेज ChatGPT पर अपलोड कर दिए। ChatGPT ने इसमें कई खामियां ढूंढ निकालीं, जिनमें अस्पष्ट साइनबोर्ड और कंपनी के दावों में विरोधाभास जैसी चीजें शामिल थीं।

कई महीनों तक चली इस रस्साकशी और कोर्ट जाने की धमकियों के बाद, अप्रैल 2025 तक कंपनी ने यह केस वापस ले लिया।

इतना ही नहीं, बाद में कोल को उनके कानूनी खर्च (करीब 50,000 रुपये) भी लौटा दिए गए। इस वाकये ने दिखाया कि कैसे AI की मदद से बिना किसी वकील को हायर किए बिना भी पार्किंग शुल्क जैसे मामलों में आसानी से लड़ा जा सकता है।