शाई होप का भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

शाई होप का भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 27 सितंबर से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। शाई होप के नेतृत्व में कैरेबियाई टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। वेस्टइंडीज ने 2006 के बाद से भारत के विरुद्ध कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में होप सीरीज में अंतर पैदा करने का प्रयास करेंगे। इस बीच होप के भारत के खिलाफ वनडे में किए प्रदर्शन के बारे में जानते हैं।
भारत
भारत के खिलाफ होप का प्रदर्शन
होप ने भारत के खिलाफ 2017 में पहली बार कोई वनडे खेला था।
क्रिकइंफो के मुताबिक, शीर्षक्रम के इस बल्लेबाज ने भारतीय टीम के विरुद्ध अब तक 26 वनडे खेले हैं, इसकी 25 पारियों में उन्होंने 47.04 की औसत और 73.62 की स्ट्राइक रेट के साथ 988 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 123 रन रहा है।
आंकड़े
भारत में लगभग 75 रहा है होप का औसत
होप को भारतीय सरजमीं पर बल्लेबाजी करना पसंद है।
उन्होंने भारत में 14 वनडे खेले हैं और इसकी 14 ही पारियों में 74.10 की औसत के साथ 741 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 3 ही अर्धशतक लगाए हैं।
भारतीय सरजमीं पर उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 123 रन रहा है।
भारत में खेलते हुए होप 2 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
करियर
शानदार है होप का वनडे करियर
होप ने पहला वनडे मैच साल 2016 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
अब तक वह 155 वनडे मैच खेल चुके हैं और इसकी 149 पारियों में 50.09 की शानदार औसत और 79.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,312 रन बनाए हैं।
इस बीच 170 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ उन्होंने 19 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं।
वह अब तक 496 चौके और 127 छक्के भी लगा चुके हैं।
रिकॉर्ड्स
भारत के खिलाफ सीरीज में ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं होप
होप आगामी सीरीज में 12 रन और बनाते ही भारत के खिलाफ अपने 1,000 रन पूरे कर लेंगे।
वह भारतीय टीम के खिलाफ ये आंकड़ा छूने वाले कुल 9वें कैरेबियाई बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि अब तक होप ने किसी भी देश के खिलाफ 1,000 वनडे रन नहीं बनाए हैं।
होप अपने वनडे करियर में 500 चौके भी पूरे कर लेंगे।
वह भारत में खेलते हुए भी अपने 1,000 रन पूरे कर सकते हैं।