शाई होप का भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

होप आगामी सीरीज में 12 रन और बनाते ही भारत के खिलाफ अपने 1,000 रन पूरे कर लेंगे।

वह भारतीय टीम के खिलाफ ये आंकड़ा छूने वाले कुल 9वें कैरेबियाई बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि अब तक होप ने किसी भी देश के खिलाफ 1,000 वनडे रन नहीं बनाए हैं।

होप अपने वनडे करियर में 500 चौके भी पूरे कर लेंगे।

वह भारत में खेलते हुए भी अपने 1,000 रन पूरे कर सकते हैं।