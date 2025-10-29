गाजा में टूटा युद्ध विराम समझौता? इजरायल ने हमास पर हवाई हमले किए; 30 की मौत

पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद फिलिस्तीन के गाजा में एक बार फिर से इजरायल का हमला शुरू हो गया है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि बुधवार तड़के गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए, जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने यह हमला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के बाद किया गया, जिन्होंने हमास पर उसके सैनिकों पर हमला करने और युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है।

उल्लंघन नेतन्याहू ने हमास पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हमास ने बंधकों के शवों को लौटाने की प्रक्रिया में गलत अवशेष सौंपकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हमास ने इसके जवाब में पहले कहा कि वह गाजा में सुरंग में मिले लापता बंधक का शव इजरायल को सौंप देगा। बाद में हमास के सशस्त्र अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने कहा कि वह बंदी शव सौंपने की योजना को स्थगित करेगा, क्योंकि इजरायल युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है।

युद्ध अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा- संघर्ष विराम बरकरार गाजा की एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि इजरायली हमलों के बाद अब भी मलबे के नीचे से मृतकों और घायलों को निकालने के लिए काम जारी है। उधर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कैपिटल हिल में पत्रकारों से कहा कि गाजा में युद्ध विराम कायम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां-वहां छोटी-मोटी झड़पें नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा सैनिक पर हमले के बाद इजरायली सेना जवाब देगी, लेकिन शांति बनी रहेगी।