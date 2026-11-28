किम जोंग उन ने ठुकराया शांति का प्रस्ताव, कहा- परमाणु कार्यक्रम में होगी और तेजी
उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने हाल ही में अपने देश के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने 25 नवंबर, 2026 को 2 परमाणु ठिकानों का दौरा करने के बाद की। इन ठिकानों में से एक बिल्कुल नया था, जबकि दूसरे का विस्तार किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि किम ने यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकराने के कुछ दिनों बाद किया है, जिसमें ट्रंप ने एशिया के हालिया दौरे के दौरान उनसे मिलने की पेशकश की थी।
किम ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत ठुकराई
किम का दावा है कि उन्हें और परमाणु हथियारों की इसलिए जरूरत है क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को धमका रहे हैं और इलाके में तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ बता दिया है कि फिलहाल परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण कोरिया ने इस घोषणा को गंभीरता से लिया है और कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए वह अपने अमेरिकी सहयोगी के साथ मिलकर काम करेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि किम उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति के रूप में पहचान दिलाने पर अड़े हुए हैं। भले ही इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और विरोध का सामना क्यों न करना पड़े।