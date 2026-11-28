किम का दावा है कि उन्हें और परमाणु हथियारों की इसलिए जरूरत है क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को धमका रहे हैं और इलाके में तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ बता दिया है कि फिलहाल परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण कोरिया ने इस घोषणा को गंभीरता से लिया है और कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए वह अपने अमेरिकी सहयोगी के साथ मिलकर काम करेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि किम उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति के रूप में पहचान दिलाने पर अड़े हुए हैं। भले ही इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और विरोध का सामना क्यों न करना पड़े।