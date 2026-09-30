अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने AI पर सरकारी नियंत्रण की मांग को कंपनियों की साजिश बताई

अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बड़े टेक लीडर्स के साथ एक अहम बैठक के बाद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े जोखिमों पर चिंता जाहिर की।

उनका कहना है कि कुछ नियम वाकई बहुत जरूरी हैं, लेकिन फ्रंटियर AI कंपनियों की तरफ से सरकार से रेगुलेशन की जो मांग हो रही है, उस पर उन्हें पूरा यकीन नहीं है।

वेन्स ने इस मांग को 'ट्रोजन हॉर्स' तक कह दिया, जिसका मतलब है कि इन कंपनियों के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है।