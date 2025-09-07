जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा देंगे इस्तीफा, पार्टी में फूट से बचने के लिया फैसला लिया

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) में विभाजन से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। जापानी सरकार ने प्रधानमंत्री इशिबा को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को कहा है। बता दें कि जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को जुलाई में हुए चुनावों में ऊपरी सदन में हार का सामना करना पड़ा था। लंबे समय से पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही थी।

कारण नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर लिया फैसला एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, जुलाई में हुए संसदीय चुनाव में भारी हार की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी पार्टी की ओर से बढ़ती नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बाद इशिबा ने पद छोड़ने की मंशा जाहिर की है। अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने एक महीने से अधिक समय तक अपनी पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी विरोधियों की मांगों का विरोध किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें बढ़ते विरोध के बीच हार मान ली है।

तैयारी नेतृत्व चुनाव के निर्णय से पहले लिया फैसला इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला पार्टी द्वारा शीघ्र नेतृत्व चुनाव कराने का निर्णय करने से एक दिन पहले ही लिया है। अगर पार्टी का नेतृत्व चुनाव कराने का फैसला स्वीकार कर लिया जाता तो इसे एक तरह इशिबा के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव माना जाता, लेकिन अब इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला कर अविस्वास प्रस्ताव की अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब इशिबा जल्द ही इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं।

बहुमत जुलाई में हुए चुनाव में LDP को मिली थी हार बता दें कि जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में LDP और उसके सहयोगी कोमेटो ने बहुमत खो दिया था। उन्हें कुल 47 सीटें ही मिली थीं, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 50 सीटों की जरूरत थी। ऊपरी सदन में कुल 248 सीटें हैं और इस चुनाव में आधी सीटों पर चुनाव हुआ था। इस हार ने इशिबा की सत्ता पर पकड़ को कमजोर कर दिया था। हालांकि, उन्होंने पद पर बने रहने का ऐलान किया था।

प्रदर्शन निचले सदन के चुनाव में भी खराब रहा था पार्टी का प्रदर्शन पिछले साल अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में भी LDP का प्रदर्शन पिछले 15 साल में सबसे खराब रहा था। उसके बाद ऊपरी सदन में भी पार्टी कमजोर पड़ गई थी। उसके कारण ही इशिबा सरकार अविश्वास प्रस्तावों और पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांगों के बीच फंस गई थी। ऊपरी सदन के चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री इशिबा ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "मैं इस कठोर नतीजे को गंभीरता से स्वीकार करता हूं।"