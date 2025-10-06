जमैका के लिनस्टीड में सामूहिक गोलीबारी, 5 की मौत

यह पहली बार नहीं है, जब छोटे द्विपीय देश में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल अक्टूबर के अंत में हिंसा के लिए मशहूर शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नवंबर में सेंट एंड्रयू के दक्षिण-पूर्वी पैरिश में गोलीबारी कर 5 लोगों को मारा गया था। उस समय भी आरोपी नहीं पकड़े गए थे।

हत्या

जमैका में सबसे अधिक हत्याएं

AP के मुताबिक, जमैका की हत्या दर दुनिया में सबसे अधिक है। यहां प्रति 1 लाख लोगों पर 53.3 हत्या के मामले सामने आते हैं। हालांकि, 2024 में इसमें कमी आई थी। 20 लाख की आबादी वाले इस द्वीप पर 2009 में रिकॉर्ड 1,683 हत्याएं दर्ज की गईं थीं। नवंबर 2024 में 1,039 और 2023 में 1,262 हत्याएं हुई थीं। जमैका और कैरिबियन क्षेत्र में हिंसा के लिए अमेरिका से अवैध बंदूकों की तस्करी को दोषी ठहराया जाता है।