19 सीटें बदलेंगी इजरायल का प्रधानमंत्री? नेतन्याहू को हटाने के लिए अरब दलों का बड़ा दांव

अगर राम और जॉइंट लिस्ट आइजनकोट को समर्थन देती हैं, तो उनके गुट को 67 सीटों का बहुमत मिल जाएगा। यह बहुमत नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए काफी होगा। जाफर फराह ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों पार्टियां राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग को प्रधानमंत्री के लिए आइजनकोट का नाम सुझाने की योजना बना रही हैं। जॉइंट लिस्ट के अहमद तिबी ने साफ किया कि वे आइजनकोट के नेतन्याहू विरोधी खेमे का तो समर्थन करेंगे, लेकिन उनकी सरकार में शामिल नहीं होंगे। यह कदम दिखाता है कि नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और यह इजरायल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है।