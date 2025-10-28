जमैका पहुंचा साल का सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा (तस्वीर: एक्स/@TylerJRoney)

जमैका पहुंचा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान 'मेलिसा', हवा की रफ्तार 280 किमी प्रति घंटा

लेखन गजेंद्र 01:08 pm Oct 28, 202501:08 pm

क्या है खबर?

इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान 'मेलिसा' कैरेबियाई देश जमैका की तरफ बढ़ रहा है। यह अभी तक हैती और डोमिनिकन गणराज्य में तबाही मचा चुका है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तूफान मंगलवार शाम तक जमैका के तट से टकरा जाएगा। इस दौरान 40 इंच तक बारिश होगी और 13 फीट ऊंची तूफानी लहरें उठेंगी। मेलिसा तूफान की रफ्तार 282 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है, जिससे यह 2025 का सबसे भयानक तूफान बन गया है।