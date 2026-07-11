ईरान कथित तौर पर अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु सुविधाओं की मरम्मत कर रहा है (तस्वीर साभार- CNN)

क्या ईरान गुपचुप तरीके से कर रहा परमाणु सुविधाओं की मरम्मत? सैटेलाइट तस्वीरों ने खोले राज

लेखन आबिद खान 02:04 pm Jul 11, 202602:04 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान युद्धविराम टूटने और शांति वार्ता रुकने के बीच ऐसी खबर आ रही है, जो अमेरिका की नाराजगी बढ़ा सकती है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने उस अहम परमाणु सुविधा को फिर से बनाना शुरू कर दिया है, जो इस साल की शुरुआत में अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। CNN ने इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी (ISIS) के साथ मिलकर ये तस्वीरें जारी की हैं।