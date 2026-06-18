अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन सामने आया

अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन में क्या-क्या है?

लेखन गजेंद्र 09:22 am Jun 18, 202609:22 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार रात को 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए, जिससे समझौता प्रभावी तौर पर लागू हो गया है। व्हाइट हाउस ने समझौता ज्ञापन जारी किया है, जिससे दोनों के बीच हुई बातचीत की शर्तें सामने आ गई हैं। ज्ञापन में ईरान को पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़ रुपये) देने की बात भी है, जिसे पहले ट्रंप नकार रहे थे।