ईरान ने 2 जहाजों को जब्त किया, एक गुजरात जाने वाला मालवाहक शामिल
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा के बाद भी ईरान की होर्मुज जलडमरूमध्य पर सख्ती जारी है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने बताया कि ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) नौसेना ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 जहाजों को जब्त कर लिया और उन्हें ईरानी तटों पर भेजा है। इसमें एक गुजरात की ओर जाने वाला भारतीय जहाज शामिल है।
प्रतिबंध
IRGC ने जारी किया बयान
IRGC ने बयान जारी कर कहा कि जिन जहाजों को कब्जे में लिया गया है कि उसकी पहचान MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जहाज आववश्यक प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिए गए हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। IRGC ने कहा कि होर्मुज में सुरक्षा में व्यवधान 'रेड लाइन' थी, जिसका संदर्भ अमेरिकी द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से था।
गोलीबारी
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर गोलीबारी भी हुई
IRGC होर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर गोलीबारी भी कर रहा है, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बुधवार को की थी। उसने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7:55 बजे होर्मुज में उसके 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी करने से पहले जहाज को कोई संकेत नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में जहाज का पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि, चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।