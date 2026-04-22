ईरान ने 2 जहाजों को जब्त किया, एक गुजरात जाने वाला मालवाहक शामिल

प्रतिबंध

IRGC ने जारी किया बयान

IRGC ने बयान जारी कर कहा कि जिन जहाजों को कब्जे में लिया गया है कि उसकी पहचान MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जहाज आववश्यक प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिए गए हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। IRGC ने कहा कि होर्मुज में सुरक्षा में व्यवधान 'रेड लाइन' थी, जिसका संदर्भ अमेरिकी द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से था।