ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे व्यस्त समुद्री रास्ते में नियमों का उल्लंघन बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सांसद इस्माइल कोसारी ने बताया कि ईरान 1987 से ही इस जलमार्ग की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि वे ईरान विरोधी गतिविधियों का समर्थन न करें।

कोसारी ने यह भी कहा कि वे संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई चुनौती मिलती है, तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि बुधवार को ईरानी सेना ने अमेरिका के दो ड्रोन विमान गिरा दिए थे, क्योंकि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है।