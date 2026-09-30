ईरान में अमेरिकी प्रतिबंधों से दवा सेक्टर तबाह, महंगाई से इलाज हुआ मुश्किल

ईरान का दवा सेक्टर इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध और हवाई हमलों के कारण दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और इलाज मुश्किल हो गया है।

पिछले 7 महीनों में अमेरिका और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से ही कई जरूरी दवाओं के दाम 3 गुना से भी अधिक बढ़ चुके हैं।

भले ही ईरान अपनी अधिकतर दवाएं खुद बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर से कुछ कच्चा माल मंगवाना पड़ता है, लेकिन अब इस कच्चे माल का आयात पूरी तरह से ठप हो गया है।

नतीजा यह है कि देश भर की फार्मेसियों में जरूरी दवाओं की भारी कमी हो गई है, जिससे पहले से ही महंगाई झेल रहे ईरानी परिवारों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।