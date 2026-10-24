अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश में ईरान, खुफिया जानकारी में दावा

इस हफ्ते अमेरिका ने गैर-जरूरी कर्मचारियों को सऊदी अरब के रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास और जेद्दा और धाहरान स्थित वाणिज्य दूतावासों को छोड़ने का आदेश दिया था।

एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि बीते दिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE), लेबनान, कतर और जॉर्डन स्थित दूतावासों में भी कटौती के आदेश दिए गए थे।

अधिकारियों ने ये भी चिंता जताई है कि यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के अलावा अन्य देशों में भी हमले कर सकते हैं।