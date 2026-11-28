ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उसकी नौसेना अब होर्मूज जलडमरूमध्य के पूर्वी छोर से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक के जलक्षेत्र को नियंत्रित करती है। अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी बात है। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शहरम ईरानी ने अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी को खारिज करते हुए कहा कि यह काम नहीं कर रही है और ईरान इसे सक्रिय रूप से पीछे धकेल रहा है। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने भी बताया कि वे इन महत्वपूर्ण जलक्षेत्रों पर अधिकार के साथ निगरानी रख रहे हैं और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं।