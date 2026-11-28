ईरान ने किया होर्मूज जलडमरूमध्य से हिंद महासागर तक नौसेना का दबदबा होने का दावा
ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उसकी नौसेना अब होर्मूज जलडमरूमध्य के पूर्वी छोर से लेकर उत्तरी हिंद महासागर तक के जलक्षेत्र को नियंत्रित करती है। अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी बात है। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शहरम ईरानी ने अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी को खारिज करते हुए कहा कि यह काम नहीं कर रही है और ईरान इसे सक्रिय रूप से पीछे धकेल रहा है। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने भी बताया कि वे इन महत्वपूर्ण जलक्षेत्रों पर अधिकार के साथ निगरानी रख रहे हैं और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं।
अमेरिका ने 158 जहाजों का रास्ता बदला
यह घटना ईरान और अमेरिका के बीच समुद्र में हुई लगातार कई घटनाओं के बाद सामने आई है। पिछले शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने एक जहाज को अपनी घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करते हुए रोका था। उन्होंने उन 158 जहाजों का रास्ता बदल दिया जिन्होंने आदेश माने थे, जबकि आदेश न मानने वाले 6 जहाजों को निष्क्रिय कर दिया। होर्मूज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर पर धमाका हुआ, जिसकी वजह कथित तौर पर एक नेवल माइन बताई जा रही है। इन जलमार्गों से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है, इसलिए यहां होने वाली हर हरकत का वैश्विक असर पड़ता है।