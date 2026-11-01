ईरान ने युद्ध होने पर दी NPT से बाहर निकलने की धमकी, अमेरिका को गंभीर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

रेजाई ने यह भी कहा कि जब देश पर कोई बाहरी खतरा आता है, तो राष्ट्रीय एकता उतनी ही जरूरी है जितनी कि मिसाइलें। उन्होंने साफ तौर पर कहा, "हमारी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता हमारी मिसाइलों से जरा भी कम नहीं है।" उन्होंने बताया कि युद्ध के समय ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कूटनीतिक फैसले लेती है, वहीं शांति के दौरान विदेश मंत्रालय काम संभालता है। इससे यह पता चलता है कि इस वक्त वे रक्षा और रणनीति दोनों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।