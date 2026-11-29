ईरान ने ऐलान किया है कि वह अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को तब तक बंद रखेगा, जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। ईरान का साफ कहना है कि पहले उसकी शर्तें मानी जानी चाहिएं।

सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने नौसेना दिवस पर यह जानकारी दी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका के साथ ईरान का तनाव लगातार बढ़ रहा है। हातामी ने ईरानी नौसेना की खूब तारीफ की कि उसने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को नियंत्रित करने में नौसेना के प्रयास बहुत जरूरी हैं।