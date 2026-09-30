ईरान का अमेरिकी मतदाताओं को खुला पत्र, ट्रंप समर्थकों को नकारने की अपील
ईरान ने अमेरिकी मतदाताओं को सीधे 25 पन्नों का एक खुला पत्र भेजा है, जिसमें उनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े नेताओं का समर्थन न करने की अपील की गई है।
पत्र में इन नेताओं को 'दुष्ट, धोखेबाज और हिंसक' बताया गया है। ईरान ने ऐसे नेताओं को चुनने की मांग की है जो शांति और न्याय को अधिक प्राथमिकता देते हों।
यह एक बेहद अनोखा कदम माना जा रहा है। दरअसल, ईरान इस तरीके से अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करके अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहता है।
पत्र में ट्रंप पर मध्य पूर्व में अशांति फैलाने का आरोप
इस पत्र में ट्रंप की विदेश नीति पर भी निशाना साधा गया है। ईरान ने मध्य पूर्व में अशांति फैलाने के लिए इसी नीति को जिम्मेदार ठहराया है।
ईरान का कहना है कि कूटनीति की तरफ बढ़ना सबके लिए अधिक अच्छा होगा। अमेरिका में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले ईरान ने यह पत्र भेजा है।
यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि अमेरिकी मतदाता किस तरह दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।