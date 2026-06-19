ट्रंप बोले- ईरान ने समझौते में बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, मेरी ताकतों की कोई सीमा नहीं

अनिश्चितताएं

समझौते पर मंडरा रहे अनिश्चितताओं के बादल

ईरान-अमेरिका के बीच समझौते को लेकर अभी भी कई अनिश्चितताएं हैं। दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में आज होने वाली वार्ता भी टाल दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने स्विट्जरलैंड की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। साथ ही समझौते में कई मुद्दों पर अभी भी बारीक-बारीक बातें तय नहीं हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी फ्रीज की हुई संपत्ति से जुड़ी बातें शामिल हैं। इजरायल के रुख ने भी जटिलताएं पैदा की हैं।