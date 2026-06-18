ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है

ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते से किसे सबसे बड़ा फायदा हुआ है?

लेखन भारत शर्मा 11:49 am Jun 18, 202611:49 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन से ज्यादा तक चले युद्ध के बाद बुधवार रात को आखिरकार 14 सूत्रीय शांति समझौता हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के भव्य वर्साय महल में आयोजित रात्रिभोज में समझौते पर हस्ताक्षर किए और फिर मीडिया को इसकी जानकारी दी। उसी समय ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐसे में आइए जानते हैं इस समझौते में क्या है और इससे किसे सबसे अधिक फायदा हुआ है।