सोनम वांगचुक ने अस्पताल से पहला बयान जारी किया है (फाइल तस्वीर)

सोनम वांगचुक का अस्पताल से पहला बयान, CJP को संसद मार्च की अनुमति नहीं; जानें घटनाक्रम

लेखन आबिद खान 10:23 am Jul 19, 202610:23 am

क्या है खबर?

सोनम वांगचुक अस्पताल में भी अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 22वां दिन है। उन्होंने ड्रिप और किसी भी तरह की दवा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अस्पताल से अपना पहला बयान जारी कर आंदोलन को 'आजादी का दूसरा आंदोलन' बताया है। वहीं, जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। वांगचुक को हटाए जाने के बाद पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अनशन पर बैठ गए हैं।