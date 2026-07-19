सोनम वांगचुक का अस्पताल से पहला बयान, CJP को संसद मार्च की अनुमति नहीं; जानें घटनाक्रम
क्या है खबर?
सोनम वांगचुक अस्पताल में भी अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 22वां दिन है। उन्होंने ड्रिप और किसी भी तरह की दवा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अस्पताल से अपना पहला बयान जारी कर आंदोलन को 'आजादी का दूसरा आंदोलन' बताया है। वहीं, जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। वांगचुक को हटाए जाने के बाद पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अनशन पर बैठ गए हैं।
बयान
वांगचुक बोले- संसद मार्च को सफल बनाएं
वांगचुक ने जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद समर्थकों को भेजे गए अपने पहले संदेश में अस्पताल में भर्ती होने को 'अवैध हिरासत' बताया है।
उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे अभियान को 'भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन' करार दिया और 'भय-मुक्त भारत' और 'अन्याय-मुक्त भारत' का आह्वान किया। उन्होंने यह संदेश अपनी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो के जरिए अस्पताल से भेजा।
उन्होंने संसद मार्च को सफल बनाने की अपील की।
तबीयत
कैसी है वांगचुक की तबीयत?
सफदरजंग अस्पताल ने वांगचुक का हेल्थ अपडेट जारी कर बताया कि उन्हें जरूरी चिकित्स्कीय मदद दी जा रही है। अभी उनके हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं, लेकिन ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव है।
बयान के अनुसार, वांगचुक पूरी तरह होश में हैं। उनका ब्लड प्रेशर, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य सीमाओं के अंदर है। हालांकि, उनके शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि यह बेहद जरूरी है कि उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाए।
इलाज
वांगचुक ने इलाज से मना किया
अस्पताल ने बताया कि इलाज करने वाली टीम और AIIMS के स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद वांगचुक ने इंट्रावेनस फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और दवाएं लेने से इनकार कर दिया है।
वांगचुक के परिवार ने भी इलाज के लिए सहमति नहीं दी है।
उनकी पत्नी गितांजलि जे आंगमो ने कहा है कि परिवार और वांगचुक के निजी डॉक्टरों की आधिकारिक सहमति के बिना उन्हें न तो मुंह और न ही नसों के माध्यम से कुछ दिया जाए।
संसद मार्च
दिल्ली पुलिस ने कहा- संसद मार्च की अनुमति नहीं देंगे
दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे CJP को संसद चलो मार्च की अनुमति नहीं देगी। अधिकारियों ने जंतर-मंतर पर चल रही भूख हड़ताल को एक अवैध विरोध प्रदर्शन बताया, जिसके लिए कोई नई अनुमति नहीं मांगी गई थी।
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मार्च को इसलिए रोका जाएगा, क्योंकि इससे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और मध्य दिल्ली में यातायात जाम हो सकता है।
दिपके का बयान
दिपके बोले- अब पता लगा कि अनशन कितना मुश्किल
दिपके का अनशन आज दूसरे दिन भी जारी है।
उन्होंने कहा, "मुझे अब एहसास हुआ है कि भूख हड़ताल करना कितना कठिन होता है। मैं सोनम सर और यहां भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को सलाम करता हूं। मैं कल होने वाले मार्च के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहा हूं। यह आंदोलन एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रदर्शन कल तक खत्म न हो।"