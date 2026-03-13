ईरान में कुद्दस दिवस पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में हमले

ईरान में अमेरिका-इजरायल हमलों के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन में धमाके, राष्ट्रपति समेत कई थे मौजूद

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Mar 13, 202604:44 pm

क्या है खबर?

ईरान में शुक्रवार को कई जगह धमाकों की खबरें आई हैं। ये धमाके उन जगहों पर हुए हैं, जहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चल रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी तेहरान के जवादियेह इलाके में हवाई हमले हुए हैं। इसके अलावा तेहरान स्क्वॉयर, जिसे आजादी चौक भी कहते हैं, वहां जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। धमाकों से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।