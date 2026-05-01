ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन और स्पीकर गलिबाफ विदेश मंत्री अराघची से नाराज

ईरानी विदेश मंत्री अराघची से राष्ट्रपति पेजेश्कियन और स्पीकर गलिबाफ नाराज, बर्खास्त करने का दबाव बढ़ा

लेखन गजेंद्र 05:14 pm May 01, 202605:14 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ शांति वार्ता ठप होने के बाद ईरान के अंदरखाने भी तनाव बढ़ने लगा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अराघची पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को दरकिनार करते हुए वाशिंगटन के साथ बातचीत के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के निर्देशों का पालन किया।