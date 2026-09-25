ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए अमेरिका के सामने 7 दिन की योजना रखी
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए 7 दिवसीय योजना सामने रखी है। इस योजना के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और परमाणु वार्ता को दोबारा शुरू करने की बात है।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, यह योजना जून में डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियन के बीच हुए "इस्लामाबाद मेमोरेंडम" पर आधारित है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार कुछ ठोस प्रगति देखने को मिलेगी।
ईरान ने 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने की मांग की
ईरान 60 दिनों तक चीजों को लटकाए रखने के बजाय, एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई चाहता है। उसने दुश्मनी खत्म करने, 12 अरब डॉलर की अपनी जमी हुई संपत्ति को जारी करने और तेल प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है।
अराघची ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जैसे अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात भी की है।
एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका बिचौलियों के जरिए ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है, फिर भी वे किसी भी समझौते में जल्दबाजी करने से बच रहे हैं। यदि यह योजना सफल होती है, तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और ज़्यादा स्थिरता आने की उम्मीद है।