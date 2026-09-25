ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए अमेरिका के सामने 7 दिन की योजना रखी

ईरान 60 दिनों तक चीजों को लटकाए रखने के बजाय, एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई चाहता है। उसने दुश्मनी खत्म करने, 12 अरब डॉलर की अपनी जमी हुई संपत्ति को जारी करने और तेल प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है।

अराघची ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जैसे अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात भी की है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका बिचौलियों के जरिए ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है, फिर भी वे किसी भी समझौते में जल्दबाजी करने से बच रहे हैं। यदि यह योजना सफल होती है, तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और ज़्यादा स्थिरता आने की उम्मीद है।