ईरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने पर 2 दिन में होर्मूज जलडमरूमध्य को खोलने का दिया प्रस्ताव

ईरान ने यह भी मांग की है कि उसे तेल निर्यात में मिली छूट फिर से लागू की जाए, उसके फ्रीज हुए पैसों को जारी किया जाए और ओमान के साथ एक नए समुद्री व्यापार मार्ग को मान्यता दी जाए। इसके अलावा, ईरान चाहता है कि दूसरे समुद्री रास्ते बंद रहें और इजरायल जैसे देशों के लेबनान पर हमले जैसे संघर्ष तुरंत रुकें। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बारे में साफ कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी असली बातचीत से पहले इन शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है।