अमेरिका का मानना है कि ईरान ने युद्ध-पूर्व स्तर के मिसाइल भंडार की लगभग आधी भरपाई कर ली है

अमेरिका का मानना- ईरान के पास अभी भी करीब 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें

लेखन आबिद खान 02:49 pm Nov 15, 202602:49 pm

क्या है खबर?

ईरान की मिसाइल भंडार क्षमता को लेकर अलग-अलग आंकड़े आते रहे हैं। अमेरिका-इजरायल के साथ महीनों चले युद्ध के बाद आसार जताए जा रहे थे कि ईरान का मिसाइल भंडार अब कम हो गया होगा। हालांकि, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के पास अभी भी 1,500 से लेकर 2,500 तक मिसाइलें तैयार हैं। एजेंसियों का अनुमान है कि दोबारा युद्ध की स्थिति में ईरान फिर से अमेरिका और सहयोगियों को निशाना बना सकता है।