कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान का ड्रोन-मिसाइल हमला

कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान का ड्रोन-मिसाइल हमला; कई लोग घायल, हवाई अड्डा बंद

लेखन गजेंद्र 03:28 pm Jun 03, 202603:28 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर है। ईरान द्वारा बुधवार तड़के कुवैत और बहरीन पर हमला करने के बाद दोपहर में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हवाई अड्डे की 'टर्मिनल-1' इमारत पर हमला किया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद सामने आई वीडियो में इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रही है, जिससे हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है।