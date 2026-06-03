कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान का ड्रोन-मिसाइल हमला; कई लोग घायल, हवाई अड्डा बंद
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर है। ईरान द्वारा बुधवार तड़के कुवैत और बहरीन पर हमला करने के बाद दोपहर में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हवाई अड्डे की 'टर्मिनल-1' इमारत पर हमला किया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद सामने आई वीडियो में इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रही है, जिससे हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है।
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उड़ानों का मार्ग परिवर्तित
कुवैत में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअज़ीज़ अल-ओतैबी ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, "कई शत्रुतापूर्ण ड्रोन ने कुवैत हवाई अड्डे के यात्री भवन को निशाना बनाया है, जिससे भवन को गंभीर नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए।" हमलों के बाद कुवैत आने वाली कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि वहां से उड़ने वाली कई उड़ानों रद्द कर दी गई हैं। कुवैत सेना ड्रोन-मिसाइलों को निष्क्रिय कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
हमले के बाद का दृश्य
Kuwait's *civilian* airport after Iran's attack 👇— Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 3, 2026
"Ceasefire"?!pic.twitter.com/lxAnusAnwM
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अमेरिका के हमलों से बौखलाया ऊरान
ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर तब हमला शुरू किया है, जब अमेरिका ईरानी बंदरगाह पर आने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। बुधवार तड़के अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास केशम द्वीप पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन बरसाए। ईरान इजरायल द्वारा लेबनान पर हमले करने से भी बौखलाया हुआ है, जिसे उसने युद्धविराम का उल्लंघन बताया है।