ईरान ने किया दुबई में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला, हुआ धमाका

ईरानी ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Mar 03, 2026
09:07 am
क्या है खबर?

मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायली बलों के खिलाफ ईरान का जवाबी हमला तेज होता जा रहा है। मंगलवार तड़के सऊदी अरब में कई जगह ईरानी ड्रोन से हमले किए गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने बताया कि शाहेद-136 ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के आवास वाली एक इमारत पर हमला किया, जिससे "काफी नुकसान" हुआ है। घटना का वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें ड्रोन एक इमारत से टकराता दिख रहा है।

एरबिल और बहरीन में भी हमला

प्रेस टीवी ने वीडियो साझा कर बताया कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का कहना है कि उन्होंने कुर्दिस्तान के एरबिल में अमेरिकी सैनिकों वाले होटल पर ड्रोन हमला किया है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलें बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार हमला कर रही हैं। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। बहरीन में मंगलवार तड़के सायरन बजाया गया और देश के आंतरिक मंत्रालय ने निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमला

इससे पहले ईरानी ड्रोन ने रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया था। ड्रोन दूतावास की इमारत से टकरा गया, जिसके बाद आग और धुआं देखा गया है। कुवैत में भी ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। सऊदी और कुवैत में अमेरिकी मिशन ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दूतावास पर हमलों के लिए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।

