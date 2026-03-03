ईरानी ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने किया दुबई में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला, हुआ धमाका

लेखन गजेंद्र 09:07 am Mar 03, 202609:07 am

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायली बलों के खिलाफ ईरान का जवाबी हमला तेज होता जा रहा है। मंगलवार तड़के सऊदी अरब में कई जगह ईरानी ड्रोन से हमले किए गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने बताया कि शाहेद-136 ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के आवास वाली एक इमारत पर हमला किया, जिससे "काफी नुकसान" हुआ है। घटना का वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें ड्रोन एक इमारत से टकराता दिख रहा है।