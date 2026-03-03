एंथ्रोपिक का क्लाउड फिर हुआ डाउन, 24 घंटे में दूसरी बार हुआ

एंथ्रोपिक क्लाउड में दूसरी बार आउटेज की समस्या आई है

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्लाउड एक बार फिर ठप हो गया है। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार हुआ है। इससे दुनियाभर के यूजर्स प्रभावित हुए हैं और हजारों शिकायतें मिली हैं। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, अमेरिका में 4,000 से अधिक यूजर्स ने समस्याओं की सूचना दी थी। दूसरी तरफ भारत में लगभग 300 यूजर्स ने क्लाउड में आउटेज के कारण चैट, ऐप और वेबसाइट में परेशानी आने की शिकायत दर्ज कराई है।