रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के संगीत समारोह की तस्वीरें जारी, फैंस हुए मंत्रमुग्ध

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Mar 03, 202610:42 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। पहले उन्होंने शादी की तस्वीरों को साझा करते हुए फैंस का खूब प्यार और ध्यान आकर्षित किया। अब दोनों ने 24 फरवरी को हुए अपने संगीत समारोह की तस्वीरें जारी करते हुए लोगों को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। रश्मिका और विजय ने बताया कि यह हंसी, आंसुओं और भावुक पलों से भरी 'सबसे मजेदार रात' थी।