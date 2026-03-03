अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते भारत में बढ़ सकता है हवाई किराया, जानिए क्या है वजह

ट्रैवल प्लेटफॉर्म वंडरऑन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोविंद गौर ने मनीकंट्रोल को बताया कि अगर, स्थिति बनी रहती है और ईंधन की लागत बढ़ती रहती है तो घरेलू हवाई किराए में लगभग 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा, "हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों के रद्द होने के कारण फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर किराए में भारी वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि, घरेलू मार्गों पर भी हवाई किराए में वृद्धि के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं।"

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमत में हुआ इजाफा

अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 72.48 डॉलर (करीब 6,520 रुपये)/बैरल से बढ़कर लगभग 80 डॉलर (करीब 7,200 रुपये) हो गई है। विमानन उद्योग महासंघ (FED) की विमानन कार्गो अध्यक्ष डॉ. वंदना सिंह के अनुसार, ATF एयरलाइंस के परिचालन खर्चों का लगभग 30-40 प्रतिशत हिस्सा होता है और यह हवाई किराए का लगभग 45 प्रतिशत तक हो सकता है। इस कारण यह क्षेत्र तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है।