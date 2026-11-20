ईरान ने अमेरिका के उन नए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि वह मानवता के सामूहिक विनाश के रासायनिक और जैविक हथियार बना रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने 2003 के इराक के सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) मामले को आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं और राजनीतिक धोखों में से एक बताया।

उन्होंने 2003 में इराक पर हुए हमले की याद दिलाई, जब गलत खुफिया जानकारी के कारण युद्ध हुआ था।

उन्होंने दुनिया से सतर्क रहने और पुरानी गलतियों को न दोहराने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे पहले भी ऐसे ही आरोपों ने इराक के खिलाफ जनमत तैयार किया था।