ईरान ने रसायनिक और जैविक हथियार बनाने का आरोप नकारा, 2003 इराक हमले की याद दिलाई
ईरान ने अमेरिका के उन नए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि वह मानवता के सामूहिक विनाश के रासायनिक और जैविक हथियार बना रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने 2003 के इराक के सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) मामले को आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं और राजनीतिक धोखों में से एक बताया।
उन्होंने 2003 में इराक पर हुए हमले की याद दिलाई, जब गलत खुफिया जानकारी के कारण युद्ध हुआ था।
उन्होंने दुनिया से सतर्क रहने और पुरानी गलतियों को न दोहराने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे पहले भी ऐसे ही आरोपों ने इराक के खिलाफ जनमत तैयार किया था।
ट्रंप बोले, ईरान पर फैसले अभी टले
इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को लेकर कोई भी फैसला नए साल के बाद तक टाल दिया गया है।
यह बात उन्होंने चीन और रूस के नेताओं के साथ एक बड़े शिखर सम्मेलन में हाल ही में हुई बातचीत के बाद कही। इस सम्मेलन में ईरान को लेकर तनाव एक अहम मुद्दा था।
हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर हमला जरूरी हो गया है।