नेतन्याहू के गुप्त UAE दौरे पर भड़का ईरान, खतरनाक कदम बताया

यह चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब इलाके में तनाव पहले से ही चरम पर है, खासकर इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साथ तनाव काफी बढ़ा दिया था।

ईरान, खाड़ी देशों में इजरायल की बढ़ती मौजूदगी को एक खतरा मानता है। इसीलिए वह अपने पड़ोसी देशों से अपील कर रहा है कि वे ऐसे किसी भी कदम का साथ न दें, जिससे हालात और ज्यादा अस्थिर हो सकते हैं।

बता दें कि नेतन्याहू के दौरे के काफी समय बाद UAE ने बयान जारी किया था।