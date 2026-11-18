इस नई दिलचस्पी का बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया से आया है, जहां आवेदनों में क्रमशः 15 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा, घाना और पाकिस्तान से भी आवेदकों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी छात्रों के आवेदन पिछले साल के मुकाबले लगभग वैसे ही रहे, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है।

खास बात यह है कि जहां एक तरफ टॉप कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की उम्मीदें बढ़ी हैं, वहीं इस बार अमेरिका में विदेश से नए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

इससे साफ पता चलता है कि विदेशी छात्रों के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला पाना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।