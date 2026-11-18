अमेरिकी कॉलेजों में विदेशी छात्रों के आवेदन में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी
इस बार अमेरिकी कॉलेजों के लिए विदेशी छात्रों के आवेदनों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ मुश्किल सालों के बाद यह फिर से रफ्तार पकड़ रहा है।
खासतौर पर भारतीय छात्रों ने इस मामले में जोरदार वापसी की है। पिछले साल आवेदनों में कमी आने के बाद, इस बार उनके आवेदनों में 17 प्रतिशत का उछाल आया है।
हालांकि, इस बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, सख्त वीजा नियमों की वजह से असल में अमेरिकी कैंपस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
अमेरिका में नए विदेशी दाखिलों में 15 प्रतिशत की कमी
इस नई दिलचस्पी का बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया से आया है, जहां आवेदनों में क्रमशः 15 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसके अलावा, घाना और पाकिस्तान से भी आवेदकों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी छात्रों के आवेदन पिछले साल के मुकाबले लगभग वैसे ही रहे, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है।
खास बात यह है कि जहां एक तरफ टॉप कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की उम्मीदें बढ़ी हैं, वहीं इस बार अमेरिका में विदेश से नए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
इससे साफ पता चलता है कि विदेशी छात्रों के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला पाना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।